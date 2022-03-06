Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yaşar için ikindi namazını müteakip Bağlum Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Yaşar'ın yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören de katıldı.

Batuhan Yaşar'ın cenazesi, namazın ardından Bağlum Mezarlığı'nda defnedildi.