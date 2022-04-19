Batman'daki operasyon devam ediyor

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilerek, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanlarını tespit etmek, suç ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla 30 Mart'tan itibaren hava destekli olarak "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonunun başlatıldığı anımsatılan açıklamada, "Operasyon ile eş zamanlı olarak adli makamlarca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı yönünde haklarında bulgular bulunanlara yönelik gözaltı ve ev, eklentilerinde arama kararı alınmış ve şahıslar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasal mevzuatlar çerçevesinde gözaltına alınmıştır. Bu kapsamda, Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyü Yukarı Gümüşörgü bölgesinde şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerinin de arasında olduğu birçok noktada bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan depo, gözetleme mevzii, sığınak ve barınaklar tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan aramalarda uzun namlulu silah, tabanca ve bunlara ait bol miktarda mühimmat ile roketatar mühimmatları, uzaktan komutalı patlayıcı düzenekler ve elektronik düzenekler, telsizler, örgütsel dokümanlar ile terörist kıyafetleri ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Operasyona büyük bir başarıyla devam edildiği, terör örgütüne ait depo ve sığınakların birer birer ortaya çıkarılıp imha edildiği esnada şüphelilere işkence yapıldığına yönelik asılsız itham ve iddialarda bulunulmuş ve bu şekilde operasyonda görevli jandarmaların moral ve motivasyonları kırılarak devam eden operasyon boşa çıkarılmaya çalışılmıştır. Operasyon esnasında elde edilen deliller ışığında aralarında işkenceye uğradığı asılsız olarak iddia olunan şüphelilerin de bulunduğu 3 kişi silahlı terör örgütü üyeliği ve tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma suçlamalarıyla tutuklanarak, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. ​Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için İl Jandarma Komutanlığınca son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara büyük bir kararlılıkla devam edilecektir."