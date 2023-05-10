Batman'da büyük gün

AK Parti ve HÜDA PAR bugün, Doğu ve Güneydoğu'da en güçlü oldukları kentlerden birinde Batman'da ortak miting yaptı.

Batman merkezde düzenlenen mitingde önce HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuştu.

Yapıcıoğlu, İmam Şafii'nin, "Fitne zaman düşman oklarını takip edin, onlar sizi hakka götürecektir" sözlerine atıfta bulunarak şu anda her yerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Yapıcıoğlu, AK Parti'nin 21 yıllık sürecinde önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, bu kazanımların daha da ileriye taşınması için halkın güçlü desteğine ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne gece yarısı Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türk'ü, Alevi'yle Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez." dedi.

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Eşi Emine Erdoğan ile kürsüye gelerek meydanı dolduran vatandaşları selamlayan Erdoğan, sözlerine, "Batman bugün bambaşka, muhteşem." diyerek başladı.

BATMAN'DA ERDOĞAN'I 55 BİN KİŞİ KARŞILADI

Resmi rakama göre 55 bin kişinin miting alanında bulunduğunu aktaran Erdoğan, Batmanlıları çok sevdiğini söyledi.

"Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine dersi veriyor muyuz?" sorularına "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Ben size inanıyorum. Bu işi başaracağınıza da inanıyorum." karşılığını verdi.

Batmanlılara şükranlarını ileten Erdoğan, "Söyleyen sözünü halce söylesin/Gönülce söylesin, dilce söylesin/Sana sevdamızı ey güzel şehir/Toprağı emziren Dicle söylesin" dizelerini okuyarak, "Dicle size nasıl sevdalıysa, biz de size karasevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi menfaat için, istismar için değil, Allah için seviyoruz. Biz sizi, yaratanın hakkı için seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkaları Batman'ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlarken, kendilerinin her fırsatta bu kente misafiri olduklarını belirten Erdoğan, Batmanlılarla toplu açılış törenlerinde yapımı tamamlanan eserlerin sevincini paylaştıklarını, partisinin kongreleri vesilesiyle de buradaki dava arkadaşlarıyla dayanışmalarını güçlendirdiklerini söyledi.

"HEM YOL ARKADAŞIYIZ HEM KADER ORTAĞIYIZ"

Ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın meselelerini, Batmanlıların sıkıntılarını takip ettiklerini, ilgilendiklerini, çözüm yollarını aradıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik. Bugün aynı zamanda sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik. Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim istedik. Batmanlı kardeşlerimizle ahdimizi ve kavlimizi yenileyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız hem kader ortağıyız hem de kalu beladan beri kardeşiz."

Batman'a daha 25 yaşında bir gençken, o zamanki partisinin gençlik kolları başkanı olarak geldiğini anlatan Erdoğan, o gelişinde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüğünü aktardı. Erdoğan, "Batman'ın kadınları evvelallah birilerini sandığa gömer. Öyle mi? Öyleyse durmak yok." dedi.

Selahaddin Eyyubi'nin, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin torunları olduklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasında duvarlar öremez. Ne gece yarısı Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Kürt'le Zaza'yı, Arap'la Türk'ü, Alevi'yle Sünni'yi kimse bölemez, ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz işte bunun için tam 21 yıldır ne diyoruz? 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.' diyoruz."

"BU VATANI BERABER ÖZGÜRLEŞTİRDİK"

Bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşandığını dile getiren Erdoğan, gerektiğinde ezanı, bayrağı, istiklal ve istikbali korumak için yan yana mücadele edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale şehitliklerinde koyun koyuna yatanlar, bizim atalarımızdır. Milli mücadelede bu toprakları işgalcilere dar edenler, bizim ecdadımızdır. Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar, yeşertenler, bizim dedelerimizdir. Tek parti CHP'si döneminde gadre uğrayanlar, zulmedilenler, hakları ve hukukları yok sayılanlar da yine bizim büyüklerimizdir. Aynı şekilde merhum Menderes'le ilk defa kendini insan yerine konmuş hissedenler de rahmetli Özal'la yeniden umutlananlar, ümitlerini diriltenler de merhum Erbakan Hoca'mızla yol yürüyenler de bizleriz, hepimiziz. Acısıyla, tatlısıyla, yanlışıyla, doğrusuyla, eksiği fazlasıyla asırlara sari bu hikayeyi biz sizinle beraber yazdık. Bu vatanı beraber özgürleştirdik." şeklinde konuştu.

14 Mayıs 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden de beraber kurtardıklarını anlatan Erdoğan, "27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta beraber acı çektik, mağdur olduk. 3 Kasım 2002'de 'Anadolu ihtilalini' beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği o karanlık gecede, ölüm kusan silahlara göğsümüzü beraber siper ettik. Milli iradenin teminatı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize beraber kazandırdık." diye konuştu.

"14 MAYIS'TA SADECE ADAYLAR, SADECE İTTİFAKLAR ARASINA BİR TERCİHTE BULUNMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız, 14 Mayıs'ta aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığınca Valilik önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Katılımcılara 21 yılda yapılanların özetini içeren videoyu izletmesinin ardından Erdoğan, "özetin özeti" olarak anlatılanları birlikte başardıklarını söyledi.

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya, zaferden zafere beraber koşturduklarını anlatan Erdoğan, "Ülkemize, tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini beraber yaşattık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da yine el birliğiyle pazar günü beraber karacağız. Evlatlarımıza, üzerinde özgürce yaşayabilecekleri, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini beraber emanet edeceğiz. Terör belasından kurtardığımız ülkemizde, huzur ve güven atmosferini yine beraber güçlendireceğiz." diye konuştu.

Bunun için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız, 14 Mayıs'ta aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Tercihimizi ya her türlü riski göze alarak Kürt kardeşlerimin haklarını teslim edenlerden yana yapacağız ya da elinde Kürt kardeşlerimizin kanı olan, geçmişi Kürt düşmanlığıyla dolu CHP zihniyetinden yana kullanacağız. Şu anda Selo var, Selo, biliyorsunuz değil mi? Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Şimdi bay bay Kemal ne diyor? 'Selo'yu çıkartacağım' diyor Yanındakiler ne diyor? 'Çıkartacağım' diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine 'yürü, arkandayız' dediği müddetçe çıkaramazlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu sürece çıkartamazlar. 14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da daha kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oyumuzu vereceğiz. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen 'tam bağımsız bir Türkiye' diyeceğiz ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız."

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağı"nı ifade ederek, alandakilere "İnanıyor musunuz, adam yalancı, yanındakiler de öyle. Akşam yalan, sabah yalan." dedi.

Batman'ın tercihinin şahsından ve Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağına yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, "Benim Batmanlı kardeşim, 'sana söz' diyerek, yalancı bahar vadedenlerin, aslında zemheriden bahsettiğini çok iyi bilir." ifadelerini kullandı.

Batman'ın 1980'lerin, 1990'ların "istikrarsız Türkiye'si" ve 2023'ün "huzur iklimi" arasındaki farkı çok iyi bildiğini aktaran Erdoğan, "Batman, ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler kaybettirdiğini, Batmanlıya nasıl ağır faturalar ödettiğini çok iyi bilir. Batman tüm bunları bildiği için de CHP ve onun ruh ikizi HDP'nin yanında değil, bizim, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer alır." diye konuştu.

"Şimdi isterseniz, 7'li koalisyonun adayının 'sözde baharı'ndan kastının ne olduğuna şöyle bakalım." diyen Erdoğan, alandakilere Millet İttifakı'na ilişkin videoyu izletti.

"BAY BAY KEMAL GETİRSE GETİRSE SADECE KANDİL'E VE PENSİLAVANYA'YA BAHAR GETİRİR"

Videonun izlenmesinin ardından Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, bay bay Kemal getirse getirse sadece Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına bahar getirir. Kılıçdaroğlu, ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. Bay bay Kemal, sadece 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba yağdıran FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar, bu millet için kara kış demektir. Allah'ın izniyle milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum."

Erdoğan, alandakilere, "14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için pazar gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz?" diye sordu. Alandakilerin "evet" yanıtı üzerine Erdoğan, "İşte benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim Batman bu. İşte iradesine ve değerlerine sahip çıkan Batman bu. Rabb'im hepinizden razı olsun." diye seslendi.

Batman türküsündeki "Bir ceket isterem kolu dar ola / Bir çubuğu yeşil biri al ola / Kadir Mevlam senden bir yar isterim / Ölene dek o yar bana yar ola." dizelerini hatırlatarak, "Bu kardeşiniz, Tayyip Erdoğan da son nefesine kadar Batman'ın yaridir, sevdalısıdır, aşığıdır." ifadesini kullandı.

"OCAKLARA ŞIVANLAR DÜŞMESİN DİYE, GERÇEKTEN ÇOK CİDDİ ÇABALAR HARCADIK"

Batmanlıların, kendisinin verdiği mücadelenin en yakın şahidi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi badirelerden aşarak bugünlere geldiğimizi, reform çabalarımızın nasıl baltalandığını, hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini sizler yakından biliyorsunuz. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı, çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler çok iyi hatırlıyorsunuz. Elbette kuluz, eksiklerimiz de olmuştur. Elbette yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olmuştur. Kürt kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti herhalde kimse inkar etmez. Analar ağlamasın diye, ocaklara şıvanlar düşmesin diye, gerçekten çok ciddi çabalar harcadık. Bu süreçte daha önce hayal dahi edilemeyecek, telaffuzuna dahi teşebbüs edilemeyecek nice reformu hayata geçirdik. Hak ve özgürlükler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek, demokrasimizin standartlarını yükselttik. Başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamadığı, imam hatiplerin ve meslek liselerinin kapısına kilit vurulduğu yasakçı zihniyete biz, son verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda açılan "Ahmet oğlu Recep Tayyip Erdoğan, yolun yol, seninle yola devam" pankartını okuyarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatandaşına tepeden bakan, vatandaşını düşman gören ceberut devlet anlayışını, sizlerin desteğiyle biz değiştirdik. Her kesimden insanına hizmetkar olmaya çalışan 'kerim devlet' uygulamalarını beraberce tesis ettik. İnsanımızın inancına, diline, kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere biz rafa kaldırdık."

"SELO'YU ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Selo'yu çıkartmak istiyorlar. Cumhur İttifakı iktidar olduğu müddetçe çıkaramazlar. Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal Selo’yu çıkartacağım diyor. Benim milletim Erdoğan kardeşine 'Yürü, arkandayız' dediği sürece çıkartamazlar.

14 Mayıs'ta tercihinizi ya Kürt kardeşlerimizin haklarını verenlerden ya da Kürt düşmanlarından yana kullanacaksınız.

Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. İnanıyor musunuz? Adam yalancı. Akşam yalan, sabah yalan. Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar bu millet içi kara kış olur.

Bay Bay kemal getirse getirse sadece Kandil’e ve Pensilvanya’ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak hapisten çıkma hayali kuran bebek katillerine, Gezi olaylarının organizatörlerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir.

Vatandaşa tepeden bakan ceberut devlet anlayışını sizlerin desteğiyle biz değiştirdik.

"14 MAYIS BASİT BİR SEÇİM DEĞİL"

14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz, ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oy vereceğiz.

"HAKİKİ BAHARI BİZ GETİRDİK"

85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti çok iyi biliyorsunuz. Hak ve özgürlükler için demokrasinin standartlarını yükselttik. Vatandaşa tepeden bakan ceberut devlet anlayışını sizlerin desteğiyle biz değiştirdik. Bizi engellemek için her yolu denediler ama biz bölgede güvenliği ve refahı tesis ettik. Batmanlı kardeşlerim ekmeğini kazanmak için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını geziyor, yaylalarında huzurla gezebiliyor.

Diyarbakır'dan Şırnak'a Mardin'den Batman'a hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan geriye dönüş olmayacaktır. Rabbim ömür milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır.

Bizi engellemek için her yolu denediler ama biz bölgede güvenliği ve refahı tesis ettik.

Gabar'da bulduğumuz günlük 10 bin petrolü bu dönemin bir işareti olarak görüyoruz. Karadeniz gazını milletimizin emrine verdiğimiz gibi Gabar petrolünü de en kısa sürede ülkemiz ekonomisine kazandıracağız.

Batman'a 51 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. HDP ne yaptı, CHP ne yaptı? Onlarda bol laf var.

Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmayacağız.