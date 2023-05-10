Batman'da büyük gün CANLI YAYIN

AK Parti ve HÜDA PAR bugün, Doğu ve Güneydoğu'da en güçlü oldukları kentlerden birinde Batman'da ortak miting yapıyor.

Batman merkezde düzenlenen mitingde önce HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuştu.

Yapıcıoğlu, İmam Şafii'nin, "Fitne zaman düşman oklarını takip edin, onlar sizi hakka götürecektir" sözlerine atıfta bulunarak şu anda her yerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Yapıcıoğlu, AK Parti'nin 21 yıllık sürecinde önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, bu kazanımların daha da ileriye taşınması için halkın güçlü desteğine ihtiyacının olduğunu ifade etti.

İşte Batman mitinginden canlı yayın: