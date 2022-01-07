Batı Trakya'daki Türklük ve Müslümanlık davasının sembol ismi Sadık Ahmet 75 yaşında

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, AA muhabirine, Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele eden merhum Dr. Sadık Ahmet'i doğumunun 75'inci yılında saygıyla andıklarını ifade etti.

Hüseyinoğlu, Ahmet'in sadece Batı Trakya Türkleri için değil tüm Türk ve Müslüman dünyası için çok önemli bir figür olduğuna dikkati çekti.

Ahmet'in azınlık hakları için büyük mücadeleler verdiğini ve topluma liderlik ettiğini anımsatan Hüseyinoğlu, "Özellikle 1980'li yıllarda Batı Trakya'da özgüveni ve cesaretiyle, bilgisi ve eğitimiyle birlikte liderlik vasıfları ön plana çıkmıştır. Batı Trakya'daki temel insan haklarıyla ilgili ihlalleri neredeyse kimsenin cesaret edemediği dönemde 1980'li yılların ortasında başlattığı imza kampanyasıyla birlikte Batı Trakya Türklerinin sesinin gerek bölgesel gerekse de ulusal ve uluslararası çapta duyurmuştur." dedi.

Hüseyinoğlu, Ahmet'in özgüveni ve cesaretiyle Batı Trakya Türklerinin sesi olduğunu dile getirdi.

Ahmet'in, Yunan hükümetlerinin Türklere yönelik ayrımcı politikaları ve hak ihlallerini diğer Türk azınlık mensup ve ileri gelenleri gibi asla kabullenmediğini ve bunu sıklıkla ifade ettiğini aktaran Hüseyinoğlu, "Artık bunlara bir son verilmesi gerektiğini köy köy, mahalle mahalle gezerek Batı Trakya çapında birçok yerde haykırdı. Böylece Batı Trakya Türklerinin sorunlarının bir kısmının da olsa 1990’lardaki çözümüne çok ciddi katkıda bulunmuş oldu." diye konuştu.

Dr. Sadık Ahmet'in mücadele azmi ve kararlılığıyla Batı Trakya Türklerinin sembol ismi haline geldiğini vurgulayan Hüseyinoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Trakya Türkleri kendi seslerini gerek bölgesel ve ulusal gerekse uluslararası arenada duyuran birini gördüklerinde Ahmet'e ciddi manada destek verdi. Onun sesine ses, gücüne güç oldular. Bununla birlikte Dr. Sadık Ahmet, artık Küçük Sirkeli köyünde doğan bir köylü çocuğu olmaktan Batı Trakya Türk toplumunun lideri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Dr. Sadık Ahmet azınlık ve insan haklarıyla ilgili tüm dünyaya "Bazı insan hakları devletler tarafından size verilmeyebilir. Bu durumda bazı haklar kolektif bir şekilde bir araya gelinip mücadeleyle elde edilir ve alınır."