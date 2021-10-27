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Bataklık operasyonu'nda yakalanan FETÖ üyesine hapis cezası

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan FETÖ üyesine 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Gündem 27.10.2021, 16:47 27.10.2021, 16:54
Bataklık operasyonu'nda yakalanan FETÖ üyesine hapis cezası

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Halil Arslantaş ile Çetin Gören, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Gören, FETÖ'yle her hangi bir bağlantısının olmadığını savunarak, "FETÖ terör örgütüne değil paramı günahımı bile vermem. Suçsuzum beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Halil Arslantaş ise bir kişinin FETÖ'nün "sohbet" toplantılarına davetiyle örgütle tanıştığını, birkaç defa örgüte "yardım" adı altında para verdiğini itiraf etti.

FETÖ'nün sözde "Gaziantep imamı" Murat Elmas ile örgüt üyesi Ahmet Sevilmiş'in kendisini ziyaret ettiğini ve hakkında yürütülen soruşturmanın kapatılması için para istediklerini anlatan Arslantaş, "1 milyon lirayı 4 eşit taksit halinde ödedim. Daha sonra bu şahısların beni dolandırdıklarını anladım. En son sohbetlere 2013 yılında katıldığımı hatırlıyorum. Yine Mesut Altuntaş, bana Çetin Gören'in İnterpol evraklarının silinmesiyle alakalı FETÖ'ye 500 bin avro himmet verdiğini duymuştum." diye konuştu.

Duruşma savcısı, Arslantaş hakkında verdiği bilgiler dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezada indirim uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Arslantaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın verdiği bilgileri dikkate alan heyet, cezayı 2 yıl 11 aya indirdi.

Heyet, Çetin Gören'in ise beraatine karar verdi.

Sanıkların, "Bataklık operasyonu" kapsamında diğer suçlarla ilgili Ankara'da açılan ana davada yargılamaları sürüyor.

- Bataklık Operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020'de uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü gözaltına alınmış, çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konulmuştu. Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazançla FETÖ'ye finans sağladığı belirlenmişti. Şüphelilerden biri soruşturma sürecinde ölmüştü.

#bataklık operasyonu
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