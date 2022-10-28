Başsavcılıktan Fincancı ve TTB davanamesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi için davaname hazırladı.
Gündem 28.10.2022, 10:57
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında TTB Başkanı Fincancı "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Başsavcılık, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.
Davanamede, Fincancı'nın TTB Başkanı resmi sıfatını da kullanmak suretiyle somut bir bilgisi, resmi bir belgesi veya bir delili olmaksızın açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekildi. Söz konusu canlı bağlantı esnasında PKK terör örgütünün propagandası yapıldığı belirtildi.
Davaname talebi Asliye Hukuk Mahkemesi'nce karara bağlanacak.
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