Başsavcılık: "Soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir''

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Cezaevindeki Ferhan Yılmaz adlı hükümlünün rahatsızlandıktan sonra sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütülüp neticelendirileceğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Ferhan Yılmaz'ın ölümüyle ilgili basında gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ferhan Yılmaz'ın barındığı Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 9 Nisan 2022 tarihinde rahatsızlandığı ve Silivri Devlet Hastanesine sevk edildikten sonra 10 Nisan 2022 tarihinde yoğun bakımda tedavi edilmekteyken yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde müteveffanın teşhisi yakını Mehmet Emin Yılmaz'a yaptırıldıktan sonra cumhuriyet savcısı ve doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde, müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamıştır. Müteveffa, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir.

Olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan kamera kayıtları, tanık beyanları dosyaya delil olarak alınmış olup, gönderilecek otopsi raporu ve toplanacak tüm sair delillerle birlikte soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir.''