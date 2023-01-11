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Başörtüsünde samimi değillermiş: AK Parti'nin müzakere randevusunu kabul etmediler

Başörtüsü meselesini kalıcı olarak çözecek Anayasa değişikliği teklifi için sıcak mesajlar veren CHP, İYİ Parti ve HDP sözlerinde durmadı. 24. ve 41. maddelerde değişiklik öngören mini teklifini geçen ay Meclis’e sunan AK Parti, metni müzakere etmek için randevu talep ettiği üç partiden de ret cevabı aldı.

Gündem 11.01.2023, 11:18 11.01.2023, 16:46
Başörtüsünde samimi değillermiş: AK Parti'nin müzakere randevusunu kabul etmediler

Başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliğe destekte muhalefet topu taca atıyor. Anayasa değişikliği teklifi için sıcak mesajlar veren CHP, İYİ Parti ve HDP sözlerinde durmadı. 24. ve 41. maddelerde değişiklik öngören mini teklifini geçen ay Meclis’e sunan AK Parti, metni müzakere etmek için randevu talep ettiği üç partiden de ret cevabı aldı.

HDP HAZİNE YARDIMINA SIĞINDI

AK Parti, teklif çalışmaları sırasında ilk olarak 2 Kasım’da muhalefetin kapısını çaldı. Ancak net bir yanıt alamadı. Muhalefet yetkili kurullarına konuyu havale etti. İzleyen süreçte ise AK Parti 9 Aralık’ta 24. ve 41. maddelerde değişiklik öngören mini teklifini Meclis’e sundu. Yeni yılla birlikte muhalefetin nabzını tutmak için ikinci tura çıkmaya hazırlanan AK Parti’ye muhalefet yeni gerekçelerle soğuk yaklaşıyor. Hazine yardımına bloke nedeniyle HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, önceki gün "görüşmeme kararı aldık" derken, dün de "Teklifle ilişkin kararı ilgili kurullarımızla görüştükten sonra vereceğiz" dedi.

İYİ PARTİ VE CHP’NİN BAHANESİ DOKUNULMAZLIK

CHP ve İYİ Parti ise randevu talebini reddetti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gerekçe olarak AK Parti heyetinin randevu talep ettiği günde İYİ Parti'den Lütfü Türkkan'ın ve CHP'den Ali Mahir Başarır'ın Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülecek olan 'dokunulmazlık fezlekelerini' gösterdi. Özel, AK Parti'yi savaş baltası çekmekle suçlayan Özel, iktidarın randevu talebini samimi bulmadıklarını da aktardı. Özel, müzakere konusunda ikna olmaları halinde ileride istenecek randevu taleplerinde kapılarının açık olduğunun altını çizdi. Özel, ayrıca Anayasa teklifini görmeden ve ilgili kurullarında değerlendirmeden karar veremeyeceklerini de açıkladı.

‘HAYIR’ HAZIRLIĞI OLABİLİR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin dokunulmazlık fezlekelerinin Anayasa ile ilgili görüşmelerden ayrı olduğunu vurgulayarak, “Anayasa ile ilgili bir görüşme yapmakla, bu dosyalar farklı konular. Başörtüsü konusunu hala anlamadıklarını görüyoruz. Hayır demek için bir hazırlık yapıyor olabilirler. Ben normal şartlarda bu Anayasa değişikliğine evet diyeceklerini düşündüm ama acaba hayır demek için kendilerine bir zemin mi hazırlıyorlar diye düşünüyorum. Bu meseleyi kendiniz gündeme getirmişsiniz ancak hayır demek için bir formül arıyorlar bunu düşünüyorum" diye konuştu.

6’LI MASA ‘MUTABIKIZ’ DEMİŞTİ

6’lı masanın Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılan son toplantısından sonra yayınlanan bildiride, “Milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz” ifadeleri kullanılmıştı.

Adres Anayasa değişikliği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise 6’lı masa başörtüsü konusunda kalıcı çözümü samimi şekilde istiyorsa bunun Anayasa değişikliğiyle mümkün olduğunu söyledi. Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği ziyaretinde konuştu. Başörtüsü sorununun toplumsal mutabakatla, net şekilde çözülmüş olduğunu ifade eden Şentop, şunları kaydetti: “Bir hukuki düzenleme gerekir, bu kanunla olmalıdır diye bir teklif gelince farklı bir tartışma başladı. Bir hukuki düzenleme gerekiyorsa ki bunda Meclis’teki bütün partiler hukuki düzenleme gerekir diye görüş açıkladılar. Bu hukuki düzenlemenin ne olacağı tartışıldı. Kanun mu, Anayasa mı? Ben görüşümü ifade ettim, yıllarca bu konuda çalışma yapmış, mücadele etmiş, binlerce dava dilekçesi yazmış, başörtülü öğretmeler ve öğrencilerle ilgili birisiyim ben. Kendi ailemde, yakın çevremde bundan mağdur olan insanlar var. Çözüm isteniyorsa, hukuki düzenleme ile yapılması gerekiyorsa bu çözüm ancak anayasal düzeyde düşünülmelidir. Çünkü kanun ile daha önce denenmiş.”

Belki onlar bizi destekleyecek

Seçime kendi adayları ile gireceklerini açıklayan HDP’den 6’lı masaya gönderme geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, adaylık tartışmalarına ilişkin, “Neden hep bizim kimi destekleyeceğimiz konuşuluyor. Belki onlar bizi destekleyecekler” dedi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise 6’lı masanın olası cumhurbaşkanı adayı için “Şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri” değerlendirmesinde bulundu. Beştaş, HDP’nin hayalet bir parti olmadığını ifade ederek, “Görünmez değiliz. Biz özneyiz” dedi. Oluç, 6’lı masa ile HDP ilişkisi yönündeki soruya, “Yani kapı açık değil zaten. Kapandı mı” dedi.

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