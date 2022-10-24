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Başörtüsü yasağını CHP kaldırmış

Başörtüsü düzenlemesi için Meclis’e teklif veren ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Anayasa ile çözelim” çıkışı sonrası geri adım atan Kılıçdaroğlu şimdi de yasağı kendisinin kaldırdığı yalanına sarıldı. İddiasına dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı tanık gösteren Kılıçdaroğlu, üniversitelere yasağın kaldırılması için yazı gönderen Özcan’a suç duyurusunda bulunduğunu unuttu.

Gündem 24.10.2022, 08:03 24.10.2022, 08:11
Başörtüsü yasağını CHP kaldırmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü yasağının CHP tarafından kaldırıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, iddiasını katıldığı bir televizyon programında dillendirdi. “Başörtüsü yasağını biz kaldırdık, diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir, üniversitelerde” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

ÖZCAN’I ARADIM KALDIRIN DEDİM

“Yusuf Ziya Özcan o dönem YÖK Başkanı’ydı. Ben de yeni genel başkan olmuştum. Üniversitelere kız öğrenci alınmıyor. Yusuf Ziya Özcan’a dedim ki ‘Niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz?’. ‘Siz karşısınız’ dedi. ‘Hayır biz karşı değiliz’ dedim. ‘O zaman ben yarın sabah alıyorum’ dedi. Alın, niye almıyorsunuz. Alındı. Bunu Sayın Abdullah Gül de gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini. Bunu propaganda aracı olarak hiç kullanmadım.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu, 2010’da genel başkan seçildiği döneme ilişkin bu anekdotu paylaşırken, aynı konuda iken CHP grup başkanvekili farklı tutum sergilemişti. Dönemin YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan’ın 24 Şubat 2008’de üniversite rektörlüklerine gönderdiği ve başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını içeren yazısı hakkında Kılıçdaroğlu grup başkanvekili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte unuttuğu o imza

Kılıçdaroğlu ile birlikte diğer CHP’li grup başkanvekilleri Kemal Anadol ile Hakkı Süha Okay’ın da imzasını taşıyan başvuruda dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan görevi kötüye kullanmakla ve tahrikle suçlanmıştı.

Adaylığını ilan etti

Kılıçdaroğlu, Kanal 58 yayında, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Bu sefer eminim, inanıyorum. Sivaslının oyu çanta keklik değil.” diyen Kılıçdaroğlu, “Sivaslı gerçeklerin peşinde koşmak zorunda. Kim kendisini aldattıysa kusura bakma kardeşim diyecek. Ben sana her seferinde oy verdim, sen doğruları söylemedin diyecek.” ifadelerini kullandı.

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