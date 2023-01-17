Başörtüsü teklifi için perşembe günü Anayasa Komisyonu toplanacak

Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu'nun gündemine geliyor. Komisyon perşembe günü toplanacak.

3 maddelik teklifin müzakereleri başlayacak.

Muhalefet destek verecek mi?

Değişikliğin mecliste kabul edilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu nedenle muhalefet partilerinin tavırları önemli.

CHP ve İyi Parti, milletvekillerinin dokunulmazlık dosyasının Karma Komisyon'a gelmesi nedeniyle AK Parti ile ikinci tur görüşmeyi reddetmişti.

Muhalefetin komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinde nasıl tutum takınacağı merak konusu.

İyi Parti'den teklife 'yeşil ışık'

CHP'nin yaklaşımı, partinin yetkili kurullarının yapacağı değerlendirme sonrası netleşecek. İyi Parti ise komisyon çalışmalarında yer alacağını açıkladı.

AK Parti, teklifin Genel Kurul'da referandumsuz geçebilmesi için siyasi partilerin mutabakata varmasını hedefliyor.