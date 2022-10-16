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Başörtülüye AVM’de iş yok: Vadistanbul'da 28 Şubat esintileri

28 Şubat üzerinden 25 yıl geçti, bazı kesimlerde başörtüsü yasağı hâlâ bitmedi. İstanbul’un ünlü alışveriş merkezlerinden Vadistanbul’da güvenlik görevlisi olmak için başvuran kadınlar, başörtülü oldukları gerekçesiyle işe alınmıyor. Ya ‘Peruk tak’ ya da ‘Başını aç’ teklifiyle karşı karşıya kalıyor.

Gündem 16.10.2022, 10:48
Başörtülüye AVM’de iş yok: Vadistanbul'da 28 Şubat esintileri

28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, bazı kesimlerde başörtüsü yasağı zihniyeti devam ediyor. Başörtüsü konusu son günlerde siyasetin gündemine tekrar girerken, İstanbul’un en ünlü alışveriş merkezlerinden birinde skandal bir uygulama yapıldığı iddia edildi.

PERUKLA ÇALIŞIRSINIZ

İddiaya göre, Sarıyer’deki Vadistanbul’da güvenlik görevlisi olmak için başvuran kadınlar, başörtülü oldukları gerekçesiyle işe alınmıyor. İddiaları araştırmak için Vadistanbul’a gidip iş başvurusunda bulunduk. Görüştüğümüz yetkili, alışveriş merkezi yönetiminin başörtülü güvenlik görevlisini kabul etmediğini belirtti. Yetkili, “İsterseniz başınızı açarak ya da perukla çalışabilirsiniz. Burada iki personel peruklu çalışıyor. Bu şekilde çalışan arkadaşlarımız var. Çok fazla sorun etmeyin, siz de peruklu çalışırsınız” diye konuştu.

AYRILANLAR VAR

Vadistanbul AVM'de ekmek parası için peruk takarak çalışan başörtülü güvenlik görevlilerinin yanı sıra perukla çalışamadığı için işten ayrılan vatandaşların da olduğu ifade edildi.

#Vadistanbul
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