Başörtülülere ağza alınmayacak hakaretler

CHP zihniyetinin mütedeyyin kesime yönelik kin ve nefretinde her geçen gün yeni bir vaka yaşanıyor.

Kadıköy'deki bir sokak röportajına katılan kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ağza alınmayacak kin ve nefret dolu sözleri gündem olmuştu.

Bu kez başörtülü vatandaşlar hedef alındı.

Kamuoyunda kendilerini 'laik' olarak tanımlayan kadınlardan biri başörtülü vatandaşlara saldırdı.

Çevredekilerin müdahale ettiği saldırgan kadın bu kez saldırısını engelleyenlere tepki gösterdi.

Ağza alınmayacak küfür ve hakaretler eden kadının o anlarını olaya müdahale eden vatandaş görüntüledi.

"Başörtülü or..pular"

Saldırgan kadın, kendisini görüntüleyen vatandaşın üzerine, "Başörtülü or..pular. İrancılar! İran'da kadınları öldürüyorlar. İran öleceksin. Ne kadar doktor varsa hepsi öldü Antep'te. Senin anan da ölecek." sözleriyle yürüdü.

Sosyal medyada bir anda yayılan görüntülere tepki yağdı.