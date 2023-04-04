Başörtülülere ağza alınmayacak hakaretler
Başörtülülere yönelik hakaretlere ve mütedeyyin kesime yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.
CHP zihniyetinin mütedeyyin kesime yönelik kin ve nefretinde her geçen gün yeni bir vaka yaşanıyor.
Kadıköy'deki bir sokak röportajına katılan kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ağza alınmayacak kin ve nefret dolu sözleri gündem olmuştu.
Bu kez başörtülü vatandaşlar hedef alındı.
Kamuoyunda kendilerini 'laik' olarak tanımlayan kadınlardan biri başörtülü vatandaşlara saldırdı.
Çevredekilerin müdahale ettiği saldırgan kadın bu kez saldırısını engelleyenlere tepki gösterdi.
Ağza alınmayacak küfür ve hakaretler eden kadının o anlarını olaya müdahale eden vatandaş görüntüledi.
"Başörtülü or..pular"
Saldırgan kadın, kendisini görüntüleyen vatandaşın üzerine, "Başörtülü or..pular. İrancılar! İran'da kadınları öldürüyorlar. İran öleceksin. Ne kadar doktor varsa hepsi öldü Antep'te. Senin anan da ölecek." sözleriyle yürüdü.
Sosyal medyada bir anda yayılan görüntülere tepki yağdı.
Başörtülülere küfredip saldırmış!— Misvak Caps (@misvakcaps) April 4, 2023
Bunlar seçim kazanmadan böyle azdılar, bir de bu zihniyetin seçim kazandığını düşünün! pic.twitter.com/7EkwvUefXx
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
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|52
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|45
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|26
|44
|6. Başakşehir
|25
|44
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|41
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|35
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|34
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|26
|30
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|26
|29
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|26
|29
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|25
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|25
|24
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|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
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|O
|P
|1. Samsunspor
|29
|63
|2. Eyüpspor
|29
|54
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|28
|53
|4. Sakaryaspor
|29
|52
|5. Pendikspor
|28
|50
|6. Keçiörengücü
|29
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
|8. Manisa FK
|28
|45
|9. Göztepe
|28
|44
|10. Boluspor
|28
|44
|11. Bandırmaspor
|28
|41
|12. Altay
|29
|31
|13. Tuzlaspor
|28
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|28
|26
|16. Adanaspor
|29
|25
|17. Gençlerbirliği
|28
|21
|18. Denizlispor
|29
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|29
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|28
|64
|3. Newcastle
|27
|50
|4. Tottenham
|29
|50
|5. M. United
|27
|50
|6. Brighton
|27
|46
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|44
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|28
|43
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|28
|43
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|28
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|30
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|29
|28
|15. West Ham United
|27
|27
|16. Leeds United
|29
|27
|17. Everton
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Leicester City
|29
|25
|20. Southampton
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|27
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|45
|6. Villarreal
|27
|44
|7. Athletic Bilbao
|27
|37
|8. Rayo Vallecano
|27
|37
|9. Osasuna
|27
|35
|10. Celta Vigo
|27
|35
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|27
|33
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|27
|31
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|30
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|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|28
|17. Valencia
|27
|27
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|27
|27
|19. Almeria
|27
|27
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