Başörtülü sağlık görevlisine hakaret eden CHP'li Temel kendisini "ironi yaptım" diyerek savundu

Sağlık görevlisine başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel ilk kez hakim karşısına çıktı. Temel duruşmada kendisini "İroni yaptım" diyerek savundu.

Olay geçtiğimiz Mart ayında meydana gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianameye göre meclis üyeleriyle birlikte toplu koronavirüs testi yaptırmaya giden Temel filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Tuğba Taşkın Öztürk'e hitaben başörtüsünü kastederek "Ama senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği aktarıldı. Öztürk'ün şikayetçi olması üzerine ise dava açıldı.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İsmail Hakkı Temel ve Tuba Taşkın Öztürk geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"HAKARET KASTIM YOKTU"

Savunma yapması için kendisine söz verilen İsmail Hakkı Temel meclis üyesi olduğunu belirterek "Toplantıya katılmadan önce pandemi sebebiyle test yapılmaktaydı. O gün bu sebeple toplantıya katılmadan önce testin yapılması için gitmiştim. Ayrıca bir gün önce aşı olmuştum. O gün bunun bir zararı olur mu hemşire hanım diye sordum. Bana 'ben hemşire değilim, doktorum' deyince müştekiye bir zararı olursa doktor elinden zehirlendi derler gibi ironi yaparak durumu dile getirmek istedim. Hakaret kastım yoktur. Böyle anlaşılmış olmasından dolayı çok üzüldüm, özür de diledim. Halen de böyle bir sebeple burada olduğum için üzgünüm müştekiden tekrar özür diliyorum" dedi.

"UYARDIM FAKAT YİNE TEKRARLADI"



Tuba Taşkın Öztürk ise beyanında, "O gün belediyeye, belediye meclisinde görevli kişilerin testini yapmak için filyasyon için gitmiştik. Test için benim yanıma geldiğinde ağzını açmasını söyledim. Bunun üzerine direkt bana 'senin kafanda o şey var ya ben şimdi sana nasıl güvenebilirim' dedi. Bunun hoş olmadığını söyleyince, uyarınca aynı şeyi tekrarladı. 'Ya beni zehirlersen' dedi" şeklinde konuştu.

"4,5 AYLIK BIRAKIP GÖREV ALDIM, TEDAVİYİ REDDETMEDİM"



Sanık Temel'in avukatları ise Öztürk'e böyle bir durumda tedaviyi reddetme hakkı olduğunu bunun neden yapmadığını sordu. Öztürk bu soruya "Ben filyasyona başladığım zaman 4,5 aylık çocuğumu bırakıp bu işte görev aldım. O zaman da doğum izni alma hakkım vardı. Bunu kullanmadım. Aynı gerekçe ile bu tedaviyi reddetmedim" diyerek cevap verdi.

Sanık hakkında adli kontrol şartının da kaldırılmasına karar veren mahkeme tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Sabah