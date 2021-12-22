banner38

Başörtülü sağlık görevlisine hakaret eden CHP'li Temel kendisini "ironi yaptım" diyerek savundu

Mart ayında filyasyon ekibinden başörtülü sağlık görevlisine "Ama senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim" diyen CHP'li İsmail Hakkı Temel çıkarıldığı mahkemede kendisini "ironi yaptım" diyerek savundu.

Gündem 22.12.2021, 20:41
Başörtülü sağlık görevlisine hakaret eden CHP'li Temel kendisini "ironi yaptım" diyerek savundu

Sağlık görevlisine başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel ilk kez hakim karşısına çıktı. Temel duruşmada kendisini "İroni yaptım" diyerek savundu.

Olay geçtiğimiz Mart ayında meydana gelmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianameye göre meclis üyeleriyle birlikte toplu koronavirüs testi yaptırmaya giden Temel filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Tuğba Taşkın Öztürk'e hitaben başörtüsünü kastederek "Ama senin kafanda şu şey varken, ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği aktarıldı. Öztürk'ün şikayetçi olması üzerine ise dava açıldı.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İsmail Hakkı Temel ve Tuba Taşkın Öztürk geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"HAKARET KASTIM YOKTU"

Savunma yapması için kendisine söz verilen İsmail Hakkı Temel meclis üyesi olduğunu belirterek "Toplantıya katılmadan önce pandemi sebebiyle test yapılmaktaydı. O gün bu sebeple toplantıya katılmadan önce testin yapılması için gitmiştim. Ayrıca bir gün önce aşı olmuştum. O gün bunun bir zararı olur mu hemşire hanım diye sordum. Bana 'ben hemşire değilim, doktorum' deyince müştekiye bir zararı olursa doktor elinden zehirlendi derler gibi ironi yaparak durumu dile getirmek istedim. Hakaret kastım yoktur. Böyle anlaşılmış olmasından dolayı çok üzüldüm, özür de diledim. Halen de böyle bir sebeple burada olduğum için üzgünüm müştekiden tekrar özür diliyorum" dedi.

"UYARDIM FAKAT YİNE TEKRARLADI"


Tuba Taşkın Öztürk ise beyanında, "O gün belediyeye, belediye meclisinde görevli kişilerin testini yapmak için filyasyon için gitmiştik. Test için benim yanıma geldiğinde ağzını açmasını söyledim. Bunun üzerine direkt bana 'senin kafanda o şey var ya ben şimdi sana nasıl güvenebilirim' dedi. Bunun hoş olmadığını söyleyince, uyarınca aynı şeyi tekrarladı. 'Ya beni zehirlersen' dedi" şeklinde konuştu.

"4,5 AYLIK BIRAKIP GÖREV ALDIM, TEDAVİYİ REDDETMEDİM"


Sanık Temel'in avukatları ise Öztürk'e böyle bir durumda tedaviyi reddetme hakkı olduğunu bunun neden yapmadığını sordu. Öztürk bu soruya "Ben filyasyona başladığım zaman 4,5 aylık çocuğumu bırakıp bu işte görev aldım. O zaman da doğum izni alma hakkım vardı. Bunu kullanmadım. Aynı gerekçe ile bu tedaviyi reddetmedim" diyerek cevap verdi.

Sanık hakkında adli kontrol şartının da kaldırılmasına karar veren mahkeme tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Sabah

#ismail hakkı temel #chp #Başörtüsü
Yorumlar (0)
banner35
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8