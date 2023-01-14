Başörtülü muhabire hakarette yeni gelişme

Beşiktaş'ta sokak röportajı yaptığı sırada muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle "Kafan hava alsın, ondan sonra konuş" dediği iddia edilen şüpheli Aylin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta bir sokak röportajı yaptığı sırada muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Aylin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Aylin A., 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta meydana gelen olayda, televizyon muhabiri Meryem Nas Mercan, ocak ayında yaz meyvelerinin tezgahlarda yer almasıyla ilgili haber yapmak için bir manava gitti. Röportaj yapmak için bir kadın müşteriye mikrofon uzatan muhabir tepkiyle karşılaştı.

Adının Aylin A. olduğu öğrenilen müşteri, Meryem Nas Mercan'a yönelik 'Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz, sizi mahkemeye veririm, benden izin aldınız mı, sizi davalık edeceğim' şeklinde sözler sarf etti. Bunun üzerine muhabir röportaj yapmaktan vazgeçerken aralarında tartışma başladı. Aylin A., tartışma sırasında iddiaya göre Mercan'a hitaben başörtüsüne yönelik "Kafan hava alsın, ondan sonra konuş" dedi.

Bunun üzerine, Meryem Nas Mercan, kameraman arkadaşının kamera kaydını başlatmasının ardından manavdan ayrılmak üzere olan Aylin A.'yı durdurarak başörtüsüne laf edip etmediğini sordu. Aylin A. 'hayır' şeklinde cevap verirken, muhabir başörtüsüne laf edildiğini iddia ederek çekime devam etti. Kameranın önünde bir süre devam eden tartışmanın ardından Aylin A. manavdan ayrıldı. Meryem Nas Mercan, yaşananların ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Aylin A. hakkında 'başörtüsüne hakaret ettiği' gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kimliği belirlenen Aylin A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde 'Sebze fiyatları konuşuluyordu. Muhabir soru soruyordu, konuşuyordu. Ben de, o sırada, bir anlık sinirle söyledim" dediği öğrenildi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan muhabir Meryem Nas Mercan, kış mevsiminde olmamıza rağmen yaz meyvelerinin erkenden tezgahlarda yer almasıyla ilgili haber yapmak için gittikleri manavda müşterilere mikrofon uzattığını, Aylin A.'nın anlaşılmaz bir şekilde olumsuz tepki verdiğini söyledi. Mercan, "Hakaretlere kadar ilerledi ve en sonunda bana bir cümle kullandı. 'Biraz kafanı aç hava alsın, beyninde oksijen yok belli ki' dedi. Böyle bir cümle ama ben tam net duymadım. Kameraman arkadaşım bu cümleyi duyduktan sonra kamerasını açıp kayda girdi. Kayda girdikten sonra 'o cümleyi bir daha söyler misin' diyerek kadına yöneldi. Kadın bu sorunun karşısında ne yapacağını şaşırdı, cevap veremedi. Bu konuyu inkâr etmeye çalıştı. Ben elimde mikrofonumla birlikte kadının yanına gittim. Her şeyi kabul ederim ama bu cümleyi, başörtüme hakareti kabul etmem diyerek kadına soru sormaya başladım" diye konuştu.