Başkentte çocuklara ücretsiz İngilizce eğitimi verilecek
Ankara'da, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 3 aylık ücretsiz İngilizce dil eğitimine başlandı.
Gündem 20.02.2022, 14:47
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentli çocukların yabancı dil eğitimi alması için Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) ile dil eğitimine yönelik protokol imzalandı.
Bu kapsamda, 5 aile yaşam merkezinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 3 ay boyunca ücretsiz İngilizce dil eğitimi verilecek.
Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan aile yaşam merkezlerinde başlatılan eğitimler, hafta sonları gerçekleştirilecek.
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