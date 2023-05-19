Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşüyor
Başkan Erdoğan, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ile İstanbul'da Dolmabahçe Ofisinde bir araya geldi.
Gündem 19.05.2023, 17:09 19.05.2023, 17:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ile İstanbul'da Dolmabahçe Ofisinde bir araya geldi.
Oğan'ı aday gösteren Ümit Özdağ ise Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamıştı.
28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Oğan ve Özdağ'ın kimden yana tavır sergileyeceği ise merakla bekleniyor.
ERDOĞAN PAZARLIK YOK MESAJI
Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile pazarlık yapmayacağını görüşme öncesinde açıklamıştı.
CNN International'e konuşan Erdoğan, "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim. Bu işin kaderini belirleyecek olan Türk halkıdır, Türk halkı istikrarı seçecektir. Oğan 2. turda yarışmıyor, bu iş bitti, 2. turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan var." dedi.
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