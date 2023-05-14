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Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oyunu eşi Emine hanımefendiyle birlikte İstanbul'da kullandı.

Gündem 14.05.2023, 15:04 14.05.2023, 15:06
Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullandı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en önemli şey... Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibarıyla takipteyim. İçişleri Bakanı'mdan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek

En önemlisinin deprem bölgesindeki oyların kullanımı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabb'imden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli."

Erdoğan, bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerinden başkanına kadar herkese başarılar dileyerek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını da İstanbul'da takip edeceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan okul çıkışında bahçede bulunan vatandaşlarla selamlaştı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde ve tezahüratta bulunduğu Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.

Öte yandan yabancı basın mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanmasına yoğun ilgi gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde okula gelen çok sayıda gazeteci canlı yayın yaptı.

#Recep tayyip erdoğan
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