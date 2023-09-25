Başkan Erdoğan, Neşet Ertaş'ı unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Türk halk ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı vefatının 11'inci yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum." ifadesini kullandı.