Başkan Erdoğan muhalefete el uzattı - CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreni düzenleniyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye’nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine, birliğe, beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı var"

"Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız."

Bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum.

Gün, bir olma, beraber olma, kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınları bir kenara bırakalım. Gelin, küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin hep beraber Türkiye yüzyılının inşasına omuz verelim.