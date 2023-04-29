Başkan Erdoğan meydanlara iniyor

Geçtiğimiz akşam canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 dakikalık aranın ardından midesini üşüttüğünü belirterek seyircilerden helallik istemişti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı'nın programları iptal edilmiş ve istirahat edeceği açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında son durumu aktararak "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastrointestinal enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda" ifadelerini kullandı. Çalışmalarını ofisinden canlı bağlantılar ile sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeniden meydanlara iniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 11.00'de önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret edecek. Saat 13.00'de ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Bu programların ardından ise saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda İzmir mitingine katılacak. İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.