Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasili gezisi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos sonuna doğru Macaristan'a eylül ayında ise Hindistan ve ABD'ye gidecek. BM Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleri ile tek tek görüşecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin ardından başlattığı yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Gerek telefonla gerekse yüz yüze liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi ve Körfez turuyla birlikte yurt dışı temaslarına başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun yurt dışı temaslarını bu ayın sonunda ve eylül ayında da sürdürecek.

Üç ülkeyi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki süreçte Macaristan, Hindistan ve ABD'yi ziyaret edecek.

İlk durak Macaristan

20 Ağustos tarihinde Macaristan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi milli günü olan tarihte ziyaret etmesi bir anlamıyla da jest ziyareti olacak.

Ziyaret günü birlik gerçekleşecek ve Erdoğan ve heyeti aynı gün yurda dönecek.

G-20 Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde bu kez G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek.

Yoğun temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı erdoğan daha sonra Türkiye'ye dönecek.

ABD'ye kritik ziyaret

17-21 Eylül tarihlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da olacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak olan Erdoğan burada Türkiye'yi temsil edecek.

Liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede BM üyesi olan diğer ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek.