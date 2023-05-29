Başkan Erdoğan'ın tulum çıkardığı 10 şehir

YSK’nın kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oranında oy aldı.

Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve bir kez daha 'Erdoğan' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ikinci turunda 81 ilin 52'sinde yarışı önde tamamladı.

1- Bayburt

Erdoğan: % 82,45

2- Gümüşhane

Erdoğan: %78,54

3- Çankırı

Erdoğan: %76,76

4- Yozgat

Erdoğan: %76,36

5- Rize

Erdoğan: %75,86

6- Kahramanmaraş

Erdoğan: %75,77

7- Aksaray

Erdoğan: %75,38

8- Erzurum

Erdoğan: %73,56

9- Sivas

Erdoğan: %73,09

10- Konya

Erdoğan: %72,99