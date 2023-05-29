Başkan Erdoğan'ın tulum çıkardığı 10 şehir
Başkan Erdoğan 10 ilde yüzde 70'in üzerinde rekor bir oy aldı.
Gündem 29.05.2023, 10:21
YSK’nın kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oranında oy aldı.
Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve bir kez daha 'Erdoğan' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ikinci turunda 81 ilin 52'sinde yarışı önde tamamladı.
1- Bayburt
Erdoğan: % 82,45
2- Gümüşhane
Erdoğan: %78,54
3- Çankırı
Erdoğan: %76,76
4- Yozgat
Erdoğan: %76,36
5- Rize
Erdoğan: %75,86
6- Kahramanmaraş
Erdoğan: %75,77
7- Aksaray
Erdoğan: %75,38
8- Erzurum
Erdoğan: %73,56
9- Sivas
Erdoğan: %73,09
10- Konya
Erdoğan: %72,99
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
|49
|8. Kayserispor
|33
|49
|9. Karagümrük
|33
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24