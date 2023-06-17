Başkan Erdoğan'ın torunu mezun oldu
Başkan Erdoğan'ın torunu Ali Tahir Erdoğan ilkokuldan mezun oldu. Mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Gündem 17.06.2023, 22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın, Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, birlikte fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ali Tahir Erdoğan büyüdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet törenine katıldı.
Palet Okullarının mezuniyet töreni, Mecidiye Kasrı'nda düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törende okuldan mezun olan torunları Ali Tahir Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.
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