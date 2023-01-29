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Başkan Erdoğan Hollanda'daki Türklere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur'an-ı Kerim’in koruyucusu hakim-i mutlak olan Allah'tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar. Tevrat'ı koruma kararı alanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar." dedi

Gündem 29.01.2023, 00:21
Başkan Erdoğan Hollanda'daki Türklere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'daki Türklere telefonla hitabında "Kur'an-ı Kerim’in koruyucusu hakim-i mutlak olan Allah'tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar. Tevrat'ı koruma kararı alanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyetin katılımıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Corendon Oteli’nde düzenlenen "Hollandalı Türklerle Halk Buluşması" etkinliğine telefonla bağlanarak konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İstiklal Marşı okunması ve ardından milletvekillerinin selamlama konuşmalarıyla devam etti.

Hollanda'daki vatandaş buluşmasına gösterilen ilgi için teşekkürlerini ileten Erdoğan, kendisinin de bugün Denizli'de Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda büyük bir kalabalığa hitap ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki sizler şu anda 14 Mayıs'ın heyecanını yaşıyorsunuz. Sizler 14 Mayıs'ta sadece ülkemize değil tüm dünyaya çok önemli mesajlar vereceksiniz." diye konuştu.

Seçime hazırlanan tüm görevlilere Türkiye'den selamlarını gönderdiğini ifade eden Erdoğan, "Bu yolculukta ortaya koyduğunuz vefayı, aidiyeti, inancı, kararlılığı Cumhurbaşkanınız olarak en kalbi duygularla selamlıyorum." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınayan Erdoğan, "Kur'an-ı Kerim’in koruyucusu hakim-i mutlak olan Allah'tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar. Tevrat'ı koruma kararı alanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar. Biz yolumuza kararlıkla devam edeceğiz. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

- Siyasi katılımın önemi vurgulandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da Hollanda'da ve Türkiye'de seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, oy kullanmanın önemini vurguladı, oy kullanma hakkı olan herkesin bulundukları toplumlara siyasal katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ala, Türk toplumunun ihtiyaçlarını dinledikten sonra sorunlara çare bulmak için çalışacaklarını belirterek, "Dile getirdiğiniz her probleminiz bizim için çok kıymetlidir. Onu alıyoruz, devletin ilgili birimiyle görüşüyoruz, değerlendiriyoruz ve çözümler arıyoruz, sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Hollanda ve diğer AB ülkeleriyle ilişkilerini "fırsatları değerlendirme" mantığıyla yürüttüğünü ifade eden Ala, Türkiye'nin sorunlarını konuşarak çözmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Ala, Türkiye'nin uluslararası krizlerde sözü merak edilen bir ülke haline geldiğini ve diplomatik alanda her türlü diyaloğu başarıyla sürdürdüğünü, bunun Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Dünyanın tüm ülkelerinde sorunlar olduğunu, Türkiye'nin fırsatlara odaklanarak sorunların altında kalmadan çözümler aradığını anlatan Ala, sorunları en az maliyetle çözmenin yolunun siyaset ve demokrasi olduğunu, İslam dünyasında demokrasisi Türkiye ile yarışacak ülke bulunmadığını belirtti.

"Sizler burada hem Hollanda'ya hem de ülkemize katkı sağlıyorsunuz." diyen Ala, doğal kaynaklara sahip olmamasına rağmen Türkiye'nin bölgesinin en önemli ülkesi olmasının altında güçlü demokratik geleneğinin olduğunu aktardı.

Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin geri götürülmesine yönelik çabaları Türk halkının bozduğunu hatırlattı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş da Fransa ve Belçika'daki Türk toplumunu ziyaret ettiklerini, Hollanda'da yaşayan Türklerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyeceklerini, bunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Katılımcıların sorularını dinleyen Ala ve beraberindeki heyet, Hollanda'daki Türk toplumunun askerlik, emeklilik, vergiler ve sağlık hizmetleri alanlarındaki taleplerini dinledi ve bunlara çözüm bulmak için çalışacaklarını söyledi.

Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türk Hava Yolları Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Ömer Serdar, UİD Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD Hollanda Bölge Başkanı Hasan Tekten ve Hollanda'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

#Recep tayyip erdoğan
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