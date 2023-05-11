Başkan Erdoğan gençlerin sorularını cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma programı Ankara'daki Millet Kütüphanesinde gençlerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

'ANKETLERE İNANMAM, GAYET İYİYİZ İYİ GİDİYOR'

"Gayet iyiyiz, iyi gidiyor. Katılımlar muhteşemdi. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe heyecanımız artıyor. Meydanlar konuşuyor. anketlere inanmam, meydanların dili neyse bizim için çok önemli."

"SELO BİR TERÖRİSTTİR"

"Sorunun cinsi heyecan verici. Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir teröristtir. Demokrasiye aykırı tarafı yok. Şu anda terör odaklı fiili işlediğinden dolayı cezaevinde. Fikir veya siyasi suç değil. Sokaklarda elini kolunu sallayarak mı dolaşsın? Bedelini ödemesi lazım. Şu anda yapılan budur, çektiği ceza bunun nedenidir. Bay bay Kemal çıkaracakmış. Erdoğan işinin başında oldukça bedelini ödemeye devam edecektir."

'CEZAEVLERİNDE İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BOL MİKTARDA GAZETECİ YOK, BUNLAR YALAN'

"Cezaevlerinde şu ana kadar iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci yok. Bunlar yalan. İddiada bulunanlara verin listeyi diyoruz. İddia edilen kişilerden 2 tanesi HDP'den milletvekili adayı oldu. Ben bile zaman zaman Adalet Bakanıma söylüyorum, bunlar ne kadar doğru araştırın. Onlar yalan diyor. Versinler isimleri, söz konusuysa işin üzerine gidelim. Fikir suçundan içeri girmiş bir başkanım. 4 ay 10 gün cezaevinde yattım. Ben belediye başkanıyken ceza verdiler. MEB kitabındaki bir şiiri okudum ben. Kimseyi öldürmedim. Selo'nun yaptığını yapmadım. Bu şiir Ziya Gökalp'e ait şiirdi. Bedelini ödettiler. Gelen ziyaretçilerimin haddi hesabı yoktu. İstanbul'u çöp, çukur, susuzluktan kurtaran belediye başkanı olarak İstanbul'da geçti. Çıktıktan sonra partimizi kurduk, ilk seçimde iktidara geldik. Gazetecilerle ilgili hangi cezaevinde ne kadar basın mensubu varsa bilelim. Birçoğu hırsızlık gibi suçlardan içeridedir. Bunların gazetecilikle işleri yoktur."

'BEN KILIÇDAROĞLU MUYUM? TEFECİDEN BORÇ ALINIR MI?'

"'Millet İttifakı'nın ekonomi takımı kimlerden oluşuyor' diye düşündüğümde bunlar ismi cismi belli tipler değil. CHP kapalı kapılar arkasında IMF temsilcileriyle görüşüyor. İYİ Parti'den zat onlarla beraber. Görüşmelerden sonra hükümetin IMF'den borç alması lazım diyorlar. Ben Kılıçdaroğlu muyum? Tefeciden borç alınır mı? Tefeciden borç alınırsa adamı gömerler. Biz kendi kaynaklarımızla ayaktayız. Tefecilere ihtiyacımız yok."

'YURT DIŞINA CİDDİ MANADA MUHTAÇ OLMAYACAĞIZ'

"10 yıl geçti elimizi eteğimizi kestik. Savunma sanayiinden, enerjide, Karadeniz'de gazı çıkardık. Vatandaşımızı doğalgaza muhtaç olmadan kendi gazımızı kullanmaya başladık. İnşallah Seçim sonrası süreç daha farklı gelişecek. Gabar'daki petrolde çok önemli. Bu bizi daha güçlü hale getiriyor. Hem gaz hem petrol yurtdışına ciddi manada muhtaç olmayacağız. Aybüke öğretmenin ismini petrol kuyusuna verdik."

'PATATES-SOĞAN 10-15 LİRAYA DÜŞTÜ BUNLARI SEÇİMDEN SONRA YARGIDA TERLETECEĞİZ'

"TCG Anadolu da bizim için önemli. Öbür tarafta Akıncı, Kızılelma, SİHA'lar da önemli. Kendini bilmez kişilerin fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu belli. Patates-soğan 10-15 liraya düştü. Bunu neyle izah edecekler. Seçimden sonra bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla yargıda terleteceğiz. Bu yollarla milletimi sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz."

'BU İŞLER LAFLA OLMUYOR İCRAATLE OLUYOR'

"Vaatleri siz inandırıcı buluyor musunuz? Her şey yalan üzerine bina edilmiş. Eğitimde, sağlıkta ulaşımda tarımda enerjide ne vaat ediyor? Vaatlerin içinde mesela 10 tane belediye var bunlarda. Buralarda söylediklerinden neler yaptılar? Ben belediye başkanlığı yaptım. Biz Haliç'i temizledik. O kokudan tamamen arındı. Bu arada Haliç Kongre Merkezi'ni yaptık. Bu işler lafla olmuyor icraatle oluyor. Külliye, bizim inşa edip bitirdiğimiz bir yer. 24 saat gençlerimizin emrinde. Kek, çorba, çay, kahve, burada ücretsiz. Benzerini Rami'de yaptık. Rami'de çok muhteşem. İstanbul'un en büyük kütüphanesi haline getirdik. Aynen burası gibi dolup taşıyor. Kültür sanat diyorsak, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Merkezi'ni biz yaptık. Cumhurbaşkanlığı'nın dev bir kongre merkezi var. Uluslararası ve kendi toplantılarımız orada yapılıyor. Kültür üzerine adım atmazsanız o ülke kültürsüz, şah damarı yok demektir. Millet ittifakı söylüyor da savunma sanayine karşı çıkıyor. Karşı çıkılır mı? TCG Anadolu ile dünyaya mesaj verdik. Seçim sonrası bir büyüğünü yapmak suretiyle mavi denizlerde Barbaros Hayrettinleri güçlü hale getireceğiz. İstanbul'da kaldığı süre içinde büyük ziyaretçi akınına uğradı. İzmir talep etti, gönderdik. Mersin, Antalya istiyor. Seçime kadar İzmir'de park edeceğiz. Seçimden sonra yeni uçak gemisini hallettikten sonra diğer yerleri onlarla dolaştırırız. Millet ittifakından belediyelerde bizim eserimiz şudur görmedim. İstanbul'da biz Atatürk Kültür Merkezi'ni sıfırdan yaptık. Yetmez. Daha çok yapacağımız işler var."

'ONLAR LAF BİZ İŞ ÜRETİYORUZ'

"Bunlara bakıyorum, Ankara belediyesi bunlarda. Şunu yaptı deyin. Ankara'yı gözlemlediğinde 'bunu yaptı' diyeceğiniz bir şey var mı? Melih Bey'in başkanlığı döneminde yapılan, metroları biz yaptık. Bir tane de siz yapın. Yok. Hepsi sizden. İzmir de öyle. Körfez rezalet kokudan geçilmiyor. İstanbul-İzmir arası 7,5 saatti. Biz 3,5 saate düşürdük. Yetmedi, Manisa-İzmir arasında tüneli biz yaptık. Onlar laf biz iş üretiyoruz."

'LGBT, AİLE KURUMUNA SOKULMUŞ BİR ZEHİRDİR'

"Bunları ayrıştırıcı kavramıyla izah edersek, yanlış yaparız. Değer yargılarımız içinde aile kurumu çok kıymetlidir. Aileniz güçlü değilse, o ülkede milletin yıkımı çabuk olur. Bizim yaklaşımımız orada. LGBT, aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir. Halkın yüzde 90'ı Müslüman olan bir ülke olarak kabullenmemiz mümkün değildir. Aileyi kutsayan anayasa değişikliğini verdik. Şimdi bu konuyla alakalı bizim değer yargılarımız içinde LGBT'ye biz asla olumlu bakamayız. dinimizin gereği bu olduğu için olaya buradan bakıyoruz, buna eyvallah edemeyiz."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KİRA ZAMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"Öğrenciler için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Bizim bir defa yurt itibariyle sıkıntımız yok. Türkiye genelinde şuanda 850 bin kapasiteli yurtlarımız var. Bazı yurtlarımızı depremzedeler için kullandık. Ama asıl söylediğine gelince; onları analarından doğduğuna pişman edeceğiz. 'Öyle ben istediğim gibi kira koyarım' koyamazsın arkadaş."

'HÜDA PAR'IN GEÇMİŞTEKİ TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLGİSİ ALAKASI YOK'

"Hüda Par'ın bir defa geçmişteki terör örgütüyle ilgisi alakası yok. Böyle bir durum söz konusu olsa bizim de birlikte yol yürümemiz söz konusu olmazdı. Hüdapar'ın böyle bir durumu söz konusu değil. Ve şu anda da zaten bu seçimlere tamamıyla onlar kendi logolarıyla girmek suretiyle bir adım atmışlardır."

'MÜLTECİLERİN GÖNÜLLÜ OLARAK DÖNME SÜRECİ BAŞLADI'

"Bu konuda işin süresi söz konusu değil. Biz halkının yüzde 90'ı Müslüman bir ülke olarak, savaş sebebiyle terör örgütleriyle ölüm kalım mücadelesi veren Suriye halkı var. Biz şu an itibarıyla 100 bin üzerinde Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ettik. Bu vesileyle peyderpey konutlara göç etmeye başladılar. 'Ben gelince ülkelerine gönderirim' anlayışına taraftar değilim. Bu zulüm olur. Konutlara gönüllü olarak dönme süreci başladı. CHP'lilerin ifade ettiği gibi okullarda müsamahalar böyle şeyler yok. Vatandaşlık hakkı kazanıp imtihan kazananlar her yer için geçerlidir. Doktoru, mühendisi var. Bunları kapıya koyamayız. İçinde yaramazlık yapanlar varsa emniyet güçlerimiz tarafından bedeli ödetiliyor."

'BAY BAY KEMAL OLUNCA AKŞAM YALAN SABAH YALAN'

"Ben bunlara katılmam mümkün değil. Hukukun siyasallaştığını söyleyenler, iddialarını ispatlayabiliyor mu? Hayır. Bay bay Kemal olunca, akşam yalan sabah yalan. İspatla. 'Selo'yu nasıl kurtarırız?' onu istiyor. Yasin Börü'yü öldürecekler, ellerini sallayarak dolaşacaklar. Yasin Börü'nün annesi ağlıyor. Diyarbakır Anneleri ağlıyor. Kılıçdaroğlu bir kere ziyaret etmedi. Hani hak hukuk."