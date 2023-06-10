Başkan Erdoğan FIFA ve UEFA başkanlarıyla görüştü
Başkan Erdoğan, UEFA Avrupa Şampiyonası için İstanbul'a gelen FIFA ve UEFA başkanlarını kabul etti.
Gündem 10.06.2023, 22:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.
Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Erdoğan daha sonra, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Görüşmede FIFA Başkanı Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a forma ve kaptanlık pazubandı hediye etti.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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