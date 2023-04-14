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Başkan Erdoğan Diyarbakır'da: Bunlar katil, bunlar terörist

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin Diyarbakır'daki 1432 konutu için düzenlenen temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, buradaki konuşmasında Millet İttifakı'nı destekleyen terör örgütüne sert çıkarak, "Bunlar katil, bunlar terörist" dedi.

Gündem 14.04.2023, 18:10
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da: Bunlar katil, bunlar terörist

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ve 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ramazanınızı tebrik ediyorum. Sevgili Diyarbakırlılar, aziz kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bugün bir kez daha Dicle'nin incisi Diyarbakır'da sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum.

Bu şehrin her taşında, tarihin, medeniyetin nabzı atıyor. Dicle'nin ve Fırat'ın coşkusu, bereketi, asaleti bu şehrin her karış toprağında kendini belli ediyor.

Diyarbakır'ın büyük şairi Ahmet Arif ne diyor, bunlar engerek ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü.

Diyarbakır 40 yıldır ekmeğe karşı koyanlara karşı mücadele veriyor. Geçmişte burada insanlarımıza yapılan yanlışlar oldu mu? Elbette oldu.

Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek 51 yavrumuzu öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu öldürmediler mi? Bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli cevabı vermeye var mıyız?

Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur. Bunların derdi insanlarımızın çilesi olmadı. Derdi Diyarbakır olanın, silahı bırakıp bu ülkenin ortak bir geleceğinde yer almaktır. Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır. Sizlerin oyu ile bu milletin tüm değerlerine düşmanlık yapanların Diyarbakır'a bir faydası olabilir mi?

Kandil'den bay bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını sanıyorlar.

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