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Başkan Erdoğan depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'e getirilen depremzedelerle bir araya geldi

Gündem 20.03.2023, 09:15
Başkan Erdoğan depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Peyderpey inşaat çalışmalarına yönelik temel atma çalışmalarımızı başlattık. Şimdi bundan sonra buralarda inşaatlarımızı yükselteceğiz ve süratle de inşa ve ihya çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Erdoğan, Bandırma'da Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılışının ardından, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde, kente getirilen depremzedelerle bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadığını, 50 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini, ciddi sayıda da yaralının bulunduğunu anımsattı.

Yaralılara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok fazla enkaz olduğunu, bununla ilgili inşa ve ihya çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Erdoğan, bölgedeki insanlardan bir yıl müsaade istediklerini hatırlatarak, hedeflerinin Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Simav'da, Antalya'da, Muğla'da, Manavgat'ta olduğu gibi, süratle konutların inşasını gerçekleştirerek, depremzedeleri ve hak sahiplerini buralara yerleştirmek olduğunu kaydetti.

Bunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirdiysek, inşallah burada da verilen sözler yerine gelecektir." diye konuştu.

Erdoğan, bakanların, depremlerin yaşandığı illerde koordinatör olarak görev yaptığını belirterek, valiler ve belediye başkanları ile yoğun şekilde devletin tüm kurumlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"Biliyorum ki sıkıntılar yaşadınız, yaşıyorsunuz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağ olsun tüm madenci kardeşlerim buralarda çok kararlı, ciddi kurtarma, arama çalışmalarını sürdürdüler ve bununla birlikte yurt dışından gelen birçok arama kurtarma ekibi bize yardımcı oldu. Yani adeta dünyada ortak bir operasyonu gerçekleştirdik. Ve hala çalışmalar devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu enkaz kaldırma çalışmalarıyla beraber, peyderpey inşaat çalışmalarına yönelik temel atma çalışmalarımızı başlattık. Şimdi bundan sonra buralarda inşaatlarımızı yükselteceğiz ve süratle de inşa ve ihya çalışmalarımız devam edecek."

Ölenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Mekanları cennet olsun. Onlar zaten şehitler safında. Ve içinizde yakınlarından ölenler varsa sizlere de başsağlığı diliyorum. Şu anda yaralı olarak şifa bekleyen kardeşlerime, Rabb'imden şifalar diliyorum. Onlara da Rabb'im inşallah en yakın zamanda şifalarını lütfetsin." dedi.

Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabırlar diledi.

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