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Başkan Erdoğan'dan yeni müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evde üretip satanlar, pazar esnafı ve ticari araç sahibi esnafa müjdeleri peş peşe sıraladı.

Gündem 24.04.2023, 15:30
Başkan Erdoğan'dan yeni müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticari aracını değiştirmek isteyen esnaf ile evde üretip internet üzerinden satış yapan vatandaşlara yeni müjdeler verdi.

Erdoğan, aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağı müjdesini verirken, evde üreterek internet üzerinden satış yapan vatandaşlara da vergi muafiyeti müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gemlik'teki halk buluşmasında şu açıklamalarda bulundu:

-Esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk.

-Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

-Esnaflarımızın bu uygulamadan yararlanmaya devam etmesini sağlıyoruz.

Ayrıca, 13 büyük şehirlerimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.

-Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

-Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır.

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