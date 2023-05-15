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Başkan Erdoğan'dan yeni açıklama

Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Gündem 15.05.2023, 20:00
Başkan Erdoğan'dan yeni açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "14 Mayıs’ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurtdışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir.                                                                                                     

Milletimiz; Kandil’den, Pensilvanya’dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır.

Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk Milleti olmuştur.

Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, %49,51 oy oranıyla şahsımıza bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek bize ve İttifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir.

14 Mayıs’ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurtdışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum.

Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır.

Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz.

28 Mayıs’a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

14 Mayıs’ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız.

Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık.

Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

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