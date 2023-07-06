Başkan Erdoğan'dan teşekkür ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin hem 1. turunda hem de 2 turunda en çok oy aldığı illere teşekkür ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan bu kapsamda hafta sonu Bayburt ve Gümüşhane'de olacak.

BAYBURT'TAN YÜZDE 82 OY ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere ziyarette bulunacak. Erdoğan, bu kapsamda ilk ziyaretini, 8 Temmuz Cumartesi günü birinci turda yüzde 78,86 ve ikinci turda yüzde 82,45 oranında oy aldığı Bayburt'a yapacak.

GÜMÜŞHANE'DE OYLARINDA YÜZDEN 78'İNİ ALDI

Erdoğan, aynı gün ilk turda yüzde 74,42, ikinci turda yüzde 78,54 oy aldığı Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinde vatandaşlara hitap edecek.

DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 27 milyon 834 bin 589 oy ve yüzde 52,18 oy oranı ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başta kendisine rekor düzeyde oy veren iller olmak üzere, teşekkür ziyaretlerinde bulunacağını açıklamıştı.