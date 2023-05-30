Başkan Erdoğan'dan tek haneli enflasyon sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik, yine biz olacağız. Küresel ekonomideki dalgalanmalar duruldukça bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Yüksek enflasyon meselesini tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik, yine biz olacağız. Küresel ekonomideki dalgalanmalar duruldukça bunun olumlu sonuçlarını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Bize de gelecek olan dünya liderleri var. Hedefimiz, çevremizde güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir. Türk dünyasıyla bağlarımızı tahkik ettik" ifadelerini kullandı.