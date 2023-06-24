Başkan Erdoğan'dan Putin'e telefon
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak isyana karşı desteğini iletti.
Gündem 24.06.2023, 15:49 24.06.2023, 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüştü!
İsyana karşı tam desteğini iletti.
Rusya'da paralı askerler Wagner tarafından başlatılan isyan devam ederken, Putin yaptığı açıklamada, isyana katılan herkesin ihanetle yargılanacağını söylemişti.
Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.
Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.
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