Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da tek başına iktidar olan Miçotakis'i arayarak tebrik etti.
Gündem 26.06.2023, 20:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.
Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.
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