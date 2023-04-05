Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece sabaha kadar Mescid-i Aksa'da baskınlar düzenleyen İsrail'e sert tepki gösterdi.
Gündem 05.04.2023, 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Emeklilerle İftar" programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bunun adı zulüm, kan siyasetidir. Saldırılar durmalıdır. Türkiye bu saldırılara asla sessiz ve tepkisiz kalamaz. Filistinli kardeşlerim yalnız değildir, Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir."
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