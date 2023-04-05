Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Emeklilerle İftar" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bunun adı zulüm, kan siyasetidir. Saldırılar durmalıdır. Türkiye bu saldırılara asla sessiz ve tepkisiz kalamaz. Filistinli kardeşlerim yalnız değildir, Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir."