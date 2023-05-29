Başkan Erdoğan'dan fetih mesajı
Başkan Erdoğan, istanbul'un fethi kutlamaları münasebetiyle mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında "Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum."
Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2023
Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/pLLwY2j8H6
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