Başkan Erdoğan'dan fetih mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında "Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum."