Başkan Erdoğan'dan ev hanımlarına sigorta sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına özel sigortalılık adımları olacağını, primlerinin bir kısmını da devlet olarak kendilerinin ödeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ev hanımlarına yönelik planları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ev hanımlarına özel sigortalılık adımlarımız olacak. Ev hanımlarının primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz." dedi.

"Biz sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine izin vermeyeceğiz"

Aile yapısının korunması konusuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Aile bizim kutsalımız ve değerimiz. Anayasal değişiklik yapacak kadar bu konuya sahip çıkacağız. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil. Biz sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Biz bunları yaparken Kemal efendi milleti kandırmaya çalışıyor. Kendi partisinde tacize uğramış kadınları savunmakla işe başlayabilir. Onlar bize bu konuda söz söyleyemez."