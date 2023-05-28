Başkan Erdoğan'dan çok önemli çağrı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte seçimlerde yarışan iki adaydan biri olan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" ifadelerini kullandı.