Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara'daki genel merkezinin önünde bekleyen onbinlere selendi.

Henüz sonuçların netleşmediğini ancak açık ara önde olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna rağmen geleneksel balkon konuşmasını yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kazanan Türkiyemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur.

Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en büyük katılımını yaşadık.

Kayda değer hiçbir olumsuzluk yaşamadan bu seçimi tamamladık.

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