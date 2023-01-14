Başkan Erdoğan'dan 'Altılı Masa'ya anayasa hatırlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada "Altılı Masa"ya tepki göstererek, "İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projesinin açılışında, ordunun komutanlarıyla yaşadıkları sevince tahammül edemediklerini belirtirken "Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Altılı masaya ilişkin olarak "Herkesten ayrı ses çıkıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar, daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun?" dedi.