Başkan Erdoğan Ankara'ya doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki evinden çıkarak Ankara'ya doğru yola çıktı. Erdoğan, Kısıklı'da açıklama yapmadı.
Gündem 14.05.2023, 23:51 14.05.2023, 23:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıkış yaptığı bildirildi.
Oyunu İstanbul’da kullanan ve seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceği açıklanan Erdoğan, öğle saatlerinde karar değiştirerek Ankara'ya geçmişti.
Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a dönmüştü.
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