Başkan Erdoğan açıkladı, 17 bakan aday

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs milletvekili seçimlerine 17 bakanın da aday olarak gireceğini ilk kez açıkladı.

NTV'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİ SÜRECEK

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok. Yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapımız açık.

Cumhur İttifakı'na katılımlar olursa olumlu karşılarız. Yedili masa gibi koltuk pazarlığı üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüyoruz.

HÜDA PAR'ın desteğini önemli ve kıymetli buluyorum.

BAKANLAR VEKİL ADAYI OLACAK MI?

Yenilenmeye ve gençleşmeye en açık partiyiz. Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak.

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