Başkan Erdoğan'a Cidde'de resmi karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı'nda Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde karşılıklı ziyaretlerin ve ilişkilerin daha da geliştiği Körfez ülkelerine hareket etti.

19 Temmuz'da tamamlanacak olan turda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cidde şehrindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Suud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker karşıladı.

Erdoğan, Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi

Cidde temasları kapsamında Al Salam Sarayı'na gelişinde Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.