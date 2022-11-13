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Başıboş köpeklerin sayısı 10 milyonu buldu

Köpekler tıpkı kurtlar gibi sürüler halinde hareket ediyor. Uzmanlara göre, içlerinde hiyerarşik bir sistem var ve lider köpek alfayı yakaladıkları takdirde sürü dağılır.

Gündem 13.11.2022, 10:06
Başıboş köpeklerin sayısı 10 milyonu buldu

Gruplar halinde dolaşıyorlar, bir anda saldırıyorlar.

Sokaklarda başıboş gezen köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor.

Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, sokak köpeklerinin sayılarının 10 milyona yaklaşmış olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Tehlikenin boyutu rakamlara yansıdı. Bu yıl köpeklerin saldırısına uğrayanlardan 27 kişi öldü. Son olarak Bitlis'te 10 yaşında bir çocuk canından oldu.

Peki köpekler neden saldırıyor?

TRT Haber İstanbul Fatih'te ilçe belediyesine ait tedavi merkezinin yolunu tuttu, uzmanlarla görüştü.

Veteriner Hekim Mirhat Dalyan, "Köpekler de kurt soyundan gelir. Aynı aileden erakli ailesindenler. Gruplaşma, çeteleşme vardır. Onların arasında da iletişimde bir hiyerarşi vardır. Onların içgüdüsel hiyerarşisidir bu. Kimileri alfa doğar, kimileri beta. Bunun için savaşırlar hatta. Alfa olmak için savaşırlar. Bir dişi vardır onun için savaşırlar" dedi.

Köpekler, aç kaldıklarında ve üreme dönemlerinde tehlike saçıyor

Sürüyü dağıtmanın yolu da sürüye liderlik eden köpeği tespit etmek...

Dalyan, çeteyi dağıtmak için özellikle alfaları bulup onları kısırlaştırdıklarını söyledi.

Köpek sürüleri, özellikle geceleri sokaklarda avlanma iç güdüsüyle hareket ediyor. Aç kaldıklarında veya üreme dönemlerinde ise tehlike saçıyorlar.

Murat Pınar, hükümetin bir an önce olağanüstü hal çıkartıp, sokaktaki bütün başıboş köpekleri toplamaları gerektiğini belirterek, "Tabiiki toplamadan önce sokak köpeklerinin popülasyonunu karşılayacak şekilde, tel çitlerle çevrilmiş alanlar yapıp köpekleri oraya alabilir, dişi ve erkeği ayırıp kısırlaştırmasını yapabilir" diye konuştu.

"Barınakta tedavisi yapılan köpekler sahiplenilebilir"

Türkiye'de sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisine belediyeler öncülük ediyor. Köpekler bir süre barınak ve tedavi merkezlerinde misafir ediliyor. Ancak uzmanların sorunun kökten çözümü için bir önerisi var. Tedavisi yapılan köpeklerin mutlaka sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Barınaklarda çok sayıda sahipsiz hayvanın sahiplenilmeyi beklediğini aktaran Mirhat Dalyan, "Barınaktaki bir hayvanın mutlaka kısırlaştırılma işlemi yapılmış oluyor. Kuduz aşısı mutlaka tam oluyor. Yani barınaklara gelebilir, buradan güvenli şekilde sahiplenebilirsiniz" dedi.

Başıboş köpek sorunu çözülmeyi bekliyor

İçişleri Bakanlığı'nın ocak ayında yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 35'i köpekleri tehlikeli buluyor.

Köpek saldırılarının ölümlere yol açması bu korkuyu daha da besliyor.

Konuyla ilgili görüşler farklı olsa da başıboş köpek sorunu çözülmeyi bekliyor.

Kaynak: TRT Haber
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