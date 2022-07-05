banner38

Başbağlar'da katledilen 33 vatandaş anıldı

Tarihe Başbağlar katliamı olarak geçen 33 sivilin öldürüldüğü olayın üzerinden 29 yıl geçti.

Gündem 05.07.2022, 18:03
Başbağlar'da katledilen 33 vatandaş anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 29. yılında törenle anıldı.

Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için İl Müftüsü Burhan Çakır dua etti.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.

Vali Mehmet Makas, Başbağlar'da yaşanan katliamın birlik ve beraberliğe yapılan bir saldırı olduğunu aktardı.

"Milletimiz tarihin hiçbir safhasında hiçbir millete zulüm etmemiştir"

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir insana zulüm etmediğini, mazluma silah çekmediğini ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Bu millet tarihi ve kutlu yürüyüşünü hep insan odaklı, adaleti sağlamanın ve hoşgörüyü sağlayalım, ilahi Kelimetullah’tan yana bir millet olmuştur. İlahi Kelimetullah’ı tüm dünya yayalım diye yürüyüş yapmış bir millettir. Ama bütün bunların üstünde İslam'dan müşerref olmadan önce de ve sonrasında da merhametiyle de dünyaya iz bırakmış bir millet. Bizim milletimiz Atatürk’ün tarifinde, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' şiarıyla hareket edip, kendini Türk hissedebilen, milletimiz tarihin hiçbir safhasında Ergenekon’dan, üç kıtada at koşturduğu dönemlere kadar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi de dahil, hiçbir millete zulüm etmemiştir."

Vatandaşa kurşun sıkanların bu milletin ferdi olmadığına vurgu yapan Makas, "Madımak'ta canlarımıza kıyan kimse, Başbağlar'da kurşunu sıkan ve içimizi kanatan kim ise bu milletin ferdi olmaz, olamaz. Çünkü bu milletin fertleri hiçbir zaman mazluma silah çekmemiştir. Mesele vatan, millet olmadığı müddetçe silah çekmemiş, cana kıymamış, hak hukuk olmadığı müddetçe böyle bir hareket içine girmemiştir." diye konuştu.

"Yüreklerde kapanmayan bir yara"

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Başbağlar Katliamı'nın yüreklerde kapanmayan bir yara olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise saldırıyı yapanları kınayarak, terörün hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini ve Başbağlar’da yaşananların yürekleri yakan en büyük acılardan birisi olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da konuşmasında Sivas ve Başbağlar katliamının hunharca yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise hayatını kaybeden 33 vatandaşa Allah’tan rahmet dileyerek, "Aslında iki duyguyu burada birlikte yaşıyoruz. O günü hatırladıkça üzülüyoruz çünkü yaşadığınız acının tarifi olmadığını biliyor ve şehitlerimizin acısını dün gibi yüreğimizde hissediyoruz. Fakat sizlerin bu dik duruşunu, vakarını gördükçe de gururlanıyoruz. Sizlerin vatana, millete, bayrağa, ezana olan sevginiz ve sadakatiniz bize güç veriyor." diye konuştu.

Başbağlar muhtarı Mustafa Akarpınar, 29 yıl önce yaşananlardan ötürü adaletin tecelli etmesini isteyerek, “Adalet istiyoruz, bu talebimiz yalnız Başbağlar şehitleti için değil, ülkemizde tüm faili meçhul kalmış davaların mazlumları için de adalet istiyoruz. Yaşanan acılara rağmen 'vatan sevgisi imandandır' düsturu ile vatanımız, bayrağımız ve dinimiz için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar şehitlik anıtına geçerek, katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Törene, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
#Başbağlar katliamı #Erzincan #kemaliye
Yorumlar (0)
banner35
29
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23