Başakşehir'de metal fabrikasında yangın
Başakşehir'de metal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündem 08.11.2021, 08:17 08.11.2021, 08:52
Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan fabrikanın asit tanklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
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