Başak Demirtaş'a sahtecilikten hapis cezası

Beş yıldır tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'a gerçeğe aykırı sağlık raporu aldığı iddiasıyla, raporu düzenleyen Dr. R. B. ile birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Cezanın ardından yazılı bir açıklama yapan Başak Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin söz konusu dönemde ağır sağlık sorunları yaşadığını belirtti.