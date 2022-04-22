Başak Cengiz'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Başak Cengiz'in anne ve babası, yakınları, nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savcılık mütalaasında, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemişti.

Karar duruşmasında mahkeme, sanık Boz'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.