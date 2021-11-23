Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakülteye verildi
Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Gündem 23.11.2021, 07:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Karabük Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.
Mimar olan Cengiz, İstanbul Ataşehir'de şizofren olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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